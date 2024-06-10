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إدارة بايدن تبحث التفاوض مع حماس لإطلاق سراح 5 محتجزين

منذ 11 دقيقة
صور لعدد من الإسرائيليين المحتجزين في غزة معلقة في مدينة الخضيرة داخل الخط الأخضر (غيتي)

صور لعدد من الإسرائيليين المحتجزين في غزة معلقة في مدينة الخضيرة داخل الخط الأخضر (غيتي)

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كشف مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يجري بحث إمكانية التفاوض على إبرام صفقة أحادية مع حركة حماس لإطلاق سراح 5 محتجزين أميركيين في قطاع غزة، نقلا عن شبكة “إن.بي.سي” الأميركية.

ونسبت الشبكة التلفزيونية إلى المسؤولين، الذين لم تسمهم واكتفت بالقول إنهم مطلعون على المناقشات، وإن مثل هذه المفاوضات لن تشمل إسرائيل وسيتم إجراؤها من خلال وسطاء قطريين، كما في المفاوضات الحالية، الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف القتال في غزة وتبادل الأسرى، بحسب وكالة أنباء “العالم العربي”.

وفقاً للشبكة، لا يعرف المسؤولون ما الذي قد تقدمه واشنطن لحماس مقابل إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين، لكنهم قالوا إن حماس قد يكون لديها حافز لعقد صفقة أحادية مع الولايات المتحدة لأن ذلك سيزيد على الأرجح من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما سيفرض ضغوطا سياسية داخلية إضافية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر أحد المسؤولين الأميركيين أن فكرة محاولة التفاوض على اتفاق بين إدارة بايدن وحماس تظل “خيارا واقعيا جدا” حال فشل المقترح الأميركي الحالي في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلن بايدن مؤخرا عن خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة، وقال إن المرحلة الأولى من المفترض أن تستمر ستة أسابيع وتشمل وقف إطلاق النار على نحو “كامل وشامل”، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالقطاع وإطلاق سراح عدد من الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

    المصدر :
  • العربية

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