إدارة ترامب تبحث ترتيب لقاء جديد مع كيم جونج أون الشهر المقبل

ذكرت شبكة CNN الأمريكية، اليوم السبت، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقشون بشكل غير رسمي إمكانية عقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى آسيا الشهر المقبل.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم تبدأ بعد أي ترتيبات لوجستية أو اتصالات مباشرة مع بيونجيانغ، مشيرةً إلى أن كوريا الشمالية كانت قد رفضت في وقت سابق من هذا العام محاولات من ترامب للتواصل.

وكان ترامب قد أعرب في أغسطس الماضي عن رغبته في لقاء كيم جونج أون مجدداً، وذلك عقب استقباله رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج في البيت الأبيض للمرة الأولى.

ولم يتسنّ لوكالة رويترز التحقق من صحة ما ورد في التقرير، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق على الأنباء.