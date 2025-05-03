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إدارة ترامب تخطر موظفين بوكالة معنية بسلامة العمال بفصلهم

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.رويترز

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أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إخطارات بإنهاء الخدمة إلى موظفين بوكالة معنية بالصحة والسلامة المهنية تقدم أبحاثا وخدمات لعمال مناجم الفحم ورجال الإطفاء وغيرهم.

وتظهر نسخة من الإخطارات اطلعت عليها رويترز أن موظفي المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية تلقوا إخطارات بخفض القوى العاملة جاء فيها أن إلغاء الوظائف ضروري لإعادة تشكيل قوة العمل في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

ووفقا لنقابة موظفي المعهد، تم منح جميع موظفيه تقريبا إجازة إدارية في فبراير شباط لكن طُلب من نحو 40 موظفا يعملون في مجال السلامة في تعدين الفحم والإطفاء العودة مؤقتا إلى العمل قبل بضعة أيام. وتم إبلاغ اثنين على الأقل من هؤلاء الموظفين بإنهاء خدمتهما.

يأتي هذا رغم ضغوط مارستها السناتور شيلي مور كابيتو، وهي جمهورية من وست فرجينيا، على وزير الصحة روبرت ف. كنيدي الابن لاستئناف عمل البرامج.

ولم ترد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، المشرفة على المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية، بعد على طلب التعليق بعد ساعات العمل الرسمية.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن إيقاف الخدمات الرئيسية للمعهد أنهى برامج مهمة لصحة وسلامة عمال المناجم، مثل خدمات الفحص المتنقلة للصحة والرئة، وبرنامج نقل العمال المصابين بمرض الرئة السوداء إلى أجزاء أقل تلوثا في المناجم.

    المصدر :
  • رويترز

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