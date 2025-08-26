الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إدارة ترامب تعلن واشنطن "آمنة ومزدهرة" بعد حملة أمنية واسعة

منذ ساعتين
من الاعتقالات في واشنطن - بلومبيرغ

من الاعتقالات في واشنطن - بلومبيرغ

A A A
طباعة المقال

شدد حساب تابع لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن العاصمة واشنطن أصبحت “آمنة ومزدهرة” بعد حملة أمنية واسعة شهدت انخفاضًا كبيرًا في معدلات الجريمة.

وقال حساب “غرفة حرب ترامب” Trump War Room في منشور على “إكس”: “في واشنطن، حيث تم خفض معدلات الجريمة إلى ما يقارب الصفر، لم تُسجل أي جريمة قتل منذ تسعة أيام، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات. مئات المجرمين أُلقي القبض عليهم، وصودرت أسلحتهم غير القانونية. العاصمة آمنة من جديد وتزدهر”.

وتعزز هذه التصريحات ما كشفته شبكة “فوكس نيوز” Fox News، التي أوضحت أن عدد الاعتقالات في العاصمة تجاوز 1007 حالات منذ بدء الحملة الفيدرالية في 11 أغسطس (آب) الجاري، فيما صودرت 111 قطعة سلاح غير قانونية. وأضاف التقرير أن يوم الأحد وحده شهد 86 اعتقالًا ومصادرة 10 أسلحة.

ويصف التقرير هذه النتائج بأنها إنجاز أمني غير مسبوق في مدينة لطالما عانت من ارتفاع معدلات الجريمة، حيث تمثل فترة الـ12 يومًا دون تسجيل أي جريمة قتل أطول فترة من نوعها منذ ما قبل جائحة كورونا.

ويرى مؤيدو الرئيس ترامب أن هذه الأرقام تعكس نجاح التدخل الفيدرالي في إعادة فرض النظام والأمن، بينما يتوقع أن تستمر الخطوة في إثارة الجدل سياسيًا بين الجمهوريين والديمقراطيين حول دور الحكومة الفيدرالية في إدارة الأمن المحلي.

ويعتقد الجمهوريون أن هذه النتائج تعكس نجاح سياسة ترامب في إعادة فرض النظام.

فقد أشاد أعضاء بارزون في الحزب بالحملة، معتبرين أنها تعكس ما يسمونه بـ”القيادة الحازمة” في مواجهة الجريمة، وأنها رسالة واضحة إلى المدن الأميركية الأخرى التي تعاني من معدلات مرتفعة للجريمة.

لكن في المقابل، انتقد الديمقراطيون بشدة نشر قوات فدرالية في العاصمة، معتبرين أن الأمر يمثل “تسييسًا للأمن” وتجاوزًا لصلاحيات السلطات المحلية. وحذّر بعض النواب الديمقراطيين من أن هذا النموذج قد يؤدي إلى تقييد صلاحيات البلديات مستقبلاً، وربما يفتح الباب أمام تدخلات فدرالية مشابهة في مدن أخرى لأغراض انتخابية.

وميدانيا، أقرّ خبراء أمنيون بأن الانخفاض المفاجئ في جرائم القتل يمثل تحولًا ملحوظًا في العاصمة، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في استدامة هذه النتائج بعد انتهاء الحملة الفدرالية. كما لفت بعضهم إلى أن “المكاسب السريعة قد تكون ظرفية”، وأن معالجة أسباب الجريمة مثل الفقر والبطالة تظل أكثر أهمية من الاعتقالات الواسعة وحدها.

    المزيد من أخبار العالم

    البنتاغون
    ترامب يعلن دراسة تغيير اسم "وزارة الدفاع" الأمريكية إلى "وزارة الحرب"
    الشرطة الأسترالية
    غزة تحت القصف
    من رسوم جرافيتي إلى حرائق متعمدة.. تطور الهجمات المعادية للسامية في أستراليا خلال عامين
    خدمة البريد الأسترالي
    بعد سويسرا وألمانيا واليابان.. أستراليا تنضم لشركات البريد التي علقت شحناتها لأمريكا

    الأكثر قراءة

    علما السعودية ولبنان
    مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
    منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
    أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش