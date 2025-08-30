إدارة ترامب تواجه انتقادات بعد فصل معارضين داخل وكالة حماية البيئة

كشفت وكالة حماية البيئة الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فصلت بعض موظفيها بعد توقيعهم على رسالة تنتقد سياسات إدارة ترامب أواخر يونيو الماضي. ولم تذكر الوكالة في بيانها، أمس الجمعة، عدد الأشخاص الذين تم فصلهم، لكنها أوضحت أن العريضة التي تم توقيعها في يونيو تحتوي على معلومات وصفتها بأنها غير دقيقة.

في حين أفاد مسؤولون نقابيون بتسريح ما لا يقل عن سبعة موظفين، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” السبت.

“اعتداء على حقوق العمل”

من جهتها، انتقدت النقابة التي تمثل موظفي وكالة حماية البيئة، عمليات الإقالة. وقال جاستن تشين، رئيس مجلس اتحاد موظفي الحكومة الأميركية 138، وهي نقابة وطنية تمثل أكثر من 8000 موظف في وكالة حماية البيئة، في بيان “من الواضح أن الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها إدارة ترامب ووكالة حماية البيئة ضد هؤلاء العمال اعتداء على حقوق العمل وحرية التعبير”.

وكانت الرسالة التي تحمل عنوان “إعلان معارضة” اتهمت الحكومة الاتحادية بالانخراط في “إلغاء القواعد التنظيمية المتعلقة بالضرر”، و”تجاهل الإجماع العلمي لصالح مسببي التلوث”، و”تعزيز ثقافة الخوف” داخل الوكالة.

يشار إلى أنه في أوائل شهر يوليو الماضي، منحت وكالة حماية البيئة حوالي 140 موظفاً إجازة إدارية بعد توقيعهم على الرسالة، وقالت إنها “لا تتسامح مطلقا” مع أولئك الذين يخربون جدول أعمال الحكومة.

في حين “من المرجح أن يعزز هذا التطور المخاوف من أن إدارة ترامب لا تتسامح مع المعارضة”، وفق رويترز.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم منح بعض الموظفين في الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ إجازة بعد توقيعهم على رسالة مفتوحة ضد قيادة الوكالة.