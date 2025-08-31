إدارة ترامب تواصل المفاوضات التجارية رغم حكم بعدم قانونية الرسوم

قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير اليوم الأحد إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل المحادثات مع شركائها التجاريين رغم قرار محكمة استئناف يوم الجمعة بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها.

وأضاف جرير في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز “شركاؤنا التجاريون يواصلون المفاوضات معنا… إنهم يحرزون تقدما نحو إبرام اتفاقات، بغض النظر عما قد تقرره هذه المحكمة في تلك الأثناء”.

ولم يفصح جرير عن الدول التي لا تزال الولايات المتحدة تتفاوض معها، لكنه قال إنه تحدث إلى أحد وزراء التجارة صباح أمس السبت.

وتناول قرار محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية في واشنطن، الصادر بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة يوم الجمعة، ما تعرف بالرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب في أبريل نيسان، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في فبراير شباط، ولكنه لا يؤثر على الرسوم الصادرة بموجب سلطة قانونية أخرى.

وانتقد ترامب القرار بشدة وقال إنه سيحيل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية. وقضت محكمة الاستئناف بأن الرسوم التي فرضها ترامب يمكن أن تظل سارية حتى 14 أكتوبر تشرين الأول للسماح بالطعن عليها.

وجعل الرئيس الجمهوري الرسوم الجمركية ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية الأمريكية في ولايته الثانية منذ توليه منصبه في يناير تشرين الثاني، مستخدما إياها لممارسة الضغط السياسي ومعاودة التفاوض على الصفقات التجارية حتى في الوقت الذي زادت فيه الرسوم من تقلبات الأسواق المالية.