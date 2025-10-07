إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لإنتاج النفط محلياً وعالمياً

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن يسجل إنتاج النفط في الولايات المتحدة هذا العام رقما قياسيا أكبر مما كان متوقعا على الرغم من تحذيرها من أن تخمة المعروض ستؤثر على الأسعار في الأشهر المقبلة.

وتتوقع الإدارة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي 13.53 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة عن توقعاتها السابقة البالغة 13.44 مليون. وبلغ متوسط إنتاج النفط 13.23 مليون برميل يوميا العام الماضي، وهو الرقم القياسي السابق.

وتقابل الزيادة المتوقعة في إنتاج الولايات المتحدة مخاوف متزايدة إزاء تخمة المعروض في سوق النفط، إذ أشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أنها تتوقع ارتفاع مخزونات النفط الخام خلال العام المقبل، مما سيؤدي إلى ضغوط كبيرة تدفع الأسعار إلى الانخفاض في الأشهر المقبلة.

وقالت الإدارة في تقريرها لتوقعات الطاقة على المدى القصير إنها تتوقع الآن انخفاضا هامشيا 0.1 بالمئة في العام المقبل في إنتاج الولايات المتحدة إلى 13.51 مليون برميل يوميا، مقارنة بتوقعاتها السابقة بانخفاض يزيد على واحد بالمئة في 2026.

وتتوقع الإدارة بلوغ متوسط أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 65 دولارا للبرميل هذا العام، بانخفاض 15 بالمئة عن العام الماضي، وتتوقع أيضا تسجيل متوسط أسعار خام برنت قرابة 68.64 دولار، بانخفاض 15 بالمئة تقريبا عن العام الماضي.

وفيما يتعلق بالنفط الصخري، قالت الإدارة إن تعديل توقعاتها لإنتاجه يرجع إلى ارتفاع إمداداته في يوليو تموز عما قدرته في السابق. ورفعت الإدارة توقعاتها للإنتاج من منطقة الخليج الأمريكي، مشيرة إلى أن بعض المشروعات هناك تتزايد بوتيرة أسرع مما كانت تتوقعه.

ورفعت الإدارة توقعاتها للإنتاج العالمي من النفط لأسباب على رأسها توقعها الحالي بنمو إنتاج النفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) العامين الحالي والمقبل أكثر من المتوقع سابقا.

وفي الوقت نفسه، أبقت إدارة معلومات الطاقة على نطاق واسع توقعاتها للإنتاج من تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، على الرغم من إعلان التحالف في الآونة الأخيرة عن زيادة الإنتاج.