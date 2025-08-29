إدارة معلومات الطاقة: صعود قياسي لإنتاج النفط الأمريكي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن إنتاج النفط الخام الأمريكي سجل في يونيو حزيران أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفع إنتاج الخام الأمريكي 133 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران ليصل إلى 13.58 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام في ولاية تكساس التي تتصدر قائمة الولايات المنتجة ارتفع بمقدار 11 ألف برميل يوميا إلى 5.72 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان.

وفي ولاية نيو مكسيكو ثاني أكبر المنتجين ارتفع الإنتاج بمقدار 40 ألف برميل يوميا على أساس شهري ليصل إلى 2.24 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ مارس آذار.

وارتفع الإنتاج من منطقة الخليج قبالة الشواطئ الأمريكية إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، حيث زاد بمقدار 67 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.92 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران وفقا لبيانات الإدارة.