الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إدارة معلومات الطاقة: صعود قياسي لإنتاج النفط الأمريكي

منذ 18 دقيقة
أحد آبار النفط والغاز المهجورة في أمريكا

أحد آبار النفط والغاز المهجورة في أمريكا

A A A
طباعة المقال

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن إنتاج النفط الخام الأمريكي سجل في يونيو حزيران أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفع إنتاج الخام الأمريكي 133 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران ليصل إلى 13.58 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام في ولاية تكساس التي تتصدر قائمة الولايات المنتجة ارتفع بمقدار 11 ألف برميل يوميا إلى 5.72 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان.

وفي ولاية نيو مكسيكو ثاني أكبر المنتجين ارتفع الإنتاج بمقدار 40 ألف برميل يوميا على أساس شهري ليصل إلى 2.24 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ مارس آذار.

وارتفع الإنتاج من منطقة الخليج قبالة الشواطئ الأمريكية إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، حيث زاد بمقدار 67 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.92 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران وفقا لبيانات الإدارة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بريطانيا وفرنسا وألمانيا
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحث إيران على قبول اتفاق لتأجيل العقوبات
الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة
أبو عبيدة: المقاومة في حالة استنفار للتصدي لخطط إسرائيل لاحتلال مدينة غزة
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
إيران: الترويكا الأوروبية عرضت خطة لتأجيل العقوبات مليئة بشروط غير واقعية

الأكثر قراءة

قصف إسرائيلي على صنعاء
بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
عناصر من الجيش اللبناني
فيديو.. الجيش اللبناني يبدأ أكبر عملية جمع للسلاح منذ الحرب الأهلية
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ