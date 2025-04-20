إدانات مشددة في ليبيا لمتهمين بتخريب المنشآت النفطية والضرر بالاقتصاد

أصدرت محكمة جنايات طرابلس، يوم الأحد، أحكامًا قضائية صارمة بحق سبعة متهمين بعد إدانتهم بالانضمام إلى تنظيم مسلح، والمشاركة في أعمال تخريبية استهدفت منشآت نفطية حيوية في البلاد، إضافة إلى التآمر على أمن الدولة وسلامتها.

وقال مكتب النائب العام في بيان، إن المجموعة المسلحة تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد، مما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت قيمته 52 مليار دولار، بسبب إرغام العاملين في الحقول النفطية على إقفال مواقع الإنتاج.

إلى جانب تخريب المقار الحكومية وقتل العاملين بها، والسعي لاستبدال شكل الحكم القائم والنظم الأساسية للدولة.

أقسى القرارات القضائية

فيما لم يذكر مكتب النائب العام أسماء المتهمين، فإن وسائل إعلام محليّة أشارت إلى أن الأمر يتعلّق بالقائد السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران، الذي قام بالاستيلاء على عدد من الموانئ النفطية في البلاد ومنع إنتاج وتصدير النفط.

في حين تمّ الحكم عليه بالسجن 18 عاما، إلى جانب شقيقه أسامة الجضران، وعدد من القيادات، وعلى رأسها الساعدي النوفلي.

وتعدّ هذه الأحكام من بين أقسى القرارات القضائية الصادرة في السنوات الأخيرة ضد مجموعات مسلحة غير نظامية، في ظل جهود مكتب النائب العام لتعزيز سلطة القانون ومحاربة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة في البلاد.