إرتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة لليوم الـ174 من الحرب

أفاد مسؤولون بالصحة، مساء اليوم الخميس، لـ”رويترز” عن “استشهاد 12 فلسطينياً على الأقل في غارة إسرائيلية على رفح”.

بينما قالت وزارة الصحة في قطاع غزة “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا، وارتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 32 ألفا و552 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين 74 ألفا و980”.

وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة “إن المعلومات المتوفرة لديه تفيد بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي أعدموا أكثر من 200 فلسطيني من النازحين الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، واعتقلوا نحو 2000 آخرين”.

وأكد أن “جنود الاحتلال يهددون الطواقم الطبية والنازحين داخل المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام”.

وفي وقتٍ سابق، اتهمت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية في تقرير لها إسرائيل بـ”تعمّد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.

وقالت “أوكسفام” في تقريرها: “رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات شأن في قطاع غزة”.