الجمعة 18 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إرتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة لليوم الـ174 من الحرب

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 28 - مارس - 2024 11:33 مساءً
A A A
طباعة المقال

أفاد مسؤولون بالصحة، مساء اليوم الخميس، لـ”رويترز” عن “استشهاد 12 فلسطينياً على الأقل في غارة إسرائيلية على رفح”.

بينما قالت وزارة الصحة في قطاع غزة “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا، وارتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 32 ألفا و552 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين 74 ألفا و980”.

وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة “إن المعلومات المتوفرة لديه تفيد بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي أعدموا أكثر من 200 فلسطيني من النازحين الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، واعتقلوا نحو 2000 آخرين”.

وأكد أن “جنود الاحتلال يهددون الطواقم الطبية والنازحين داخل المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام”.

وفي وقتٍ سابق، اتهمت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية في تقرير لها إسرائيل بـ”تعمّد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.

وقالت “أوكسفام” في تقريرها: “رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات شأن في قطاع غزة”.

    المزيد من أخبار العالم

    مقتل 45 شخصا على الأقل في حادث حافلة بجنوب أفريقيا
    حادث سير مروع في جنوب إفريقيا.. والضحايا بالعشرات
    الجنرال تشارلز كيو براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة
    غزة تحت النار
    تصريحات هامة لرئيس الأركان الأمريكي: "هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل"!
    "وول ستريت جورنال": شعبية نتنياهو تراجعت وبدأت حركة الاحتجاج تملأ شوارع إسرائيل

    الأكثر قراءة

    مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
    فيديو وصور.. عدد كبير من الشهداء جراء مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    جامعة إسرائيلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل عقل السنوار.. والنتيجة صادمة!
    الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
    رئيس صربيا يثير الهلع بين شعبه.. "يصعب عليّ أن أنقل لكم هذه الأخبار"!