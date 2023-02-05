الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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إسبانيا.. احتجاجات ضد قانون حقوق الحيوان لاستثنائه كلاب الصيد

منذ 3 دقائق
احتجاجات في إسبانيا- أرشيفية

احتجاجات في إسبانيا- أرشيفية

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شارك آلاف في مسيرة في وسط العاصمة الإسبانية مدريد، الأحد، للاحتجاج على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حقوق الحيوان لأنه استثنى كلاب الصيد التي يقول معارضو القانون إنها تتعرض للاستغلال.

وجاء الاحتجاج قبل أربعة أيام من تصويت البرلمان على مشروع قانون حقوق الحيوان الجديد الذي اقترحه الحزب الاشتراكي الحاكم. لكن مشروع القانون كشف عن انقسامات في قاعدة دعمه، حيث يرى ناخبون في مناطق ريفية أن بعض أجزاء مشروع القانون ستشرع فعليا لعمليات صيد لأنواع بما يمحوها من الوجود.

وقدم الحزب تعديلا في اللحظة الأخيرة لاستبعاد كلاب الصيد وحيوانات أخرى تشارك في أنشطة ريفية تقليدية.

ورفع المتظاهرون، الذين أحضر كثير منهم كلابهم معهم، لافتات من بينها “القتل ليس رياضة” ورددوا هتاف “أوقفوا الصيد”.

وقالت لارا مينا وهي عاملة في مأوى للكلاب شاركت في احتجاج اليوم الأحد لرويترز “لا ينبغي استغلال الحيوانات… الاستغلال إساءة معاملة”.

وتستخدم الكلاب في إسبانيا لتتبع أو اصطياد حيوانات مثل الغزلان والخنازير البرية والأرانب.

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