إسرائيل: إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح غد

امرأة تمر أمام لافتات عليها صور الرهائن الإسرائيليين، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة حيز التنفيذ، في ”ساحة الرهائن“ في تل أبيب، إسرائيل، 12 أكتوبر 2025. رويترز

قالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد إن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح غد الاثنين.

وأضافت أنه من المتوقع الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء، وعددهم 20، دفعة واحدة.

كما أكدت أنه سيتم إطلاق سراح الفلسطينيين بعد التأكد من الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وقالت أن إسرائيلية مستعدة لاستقبال جثث الرهائن المتوفين وعددهم 28 بعد إطلاق سراح الأحياء.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل مستعدة لاستقبال جميع المحتجزين في غزة، عشية بدء تنفيذ عملية تبادل مع حماس تشمل الأسرى ومعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه الأحد “إسرائيل مستعدة وجاهزة لاستقبال جميع الرهائن على الفور”.

وتُقدّر إسرائيل أن نحو 20 إسرائيلياً، بالإضافة إلى جثث حوالي 28 رهينة، لا يزالون في قطاع غزة.

وأعلنت حماس أنها لا تعرف مكان وجود بعض جثث المحتجزين، وأنه سيكون من الصعب الوفاء بالمهلة النهائية البالغة 72 ساعة التي حددتها خطة ترامب لنقلهم. كما أقرت إسرائيل بأن البحث سيستغرق وقتاً أطول على الأرجح لذلك.

وفي 9 أكتوبر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن ممثلين عن إسرائيل وحركة “حماس” توصلوا إلى اتفاقات حول المرحلة الأولى من خطة السلام نتيجة للمفاوضات في مصر، ووفقاً لترامب تنطوي هذه المرحلة على إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة.

ومباشرة بعد هذا الإعلان، اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بترامب ودعاه لإلقاء كلمة في الكنيست. وفي ليلة العاشر من أكتوبر، أعلن مكتب نتنياهو موافقة الحكومة على صفقة إطلاق سراح جميع الرهائن، ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.

وأعلن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسمياً في اليوم نفسه، أن القوات الإسرائيلية “اتخذت مواقعها على طول خطوط الانتشار المحدّثة”.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بدروسيان، في إحاطة إعلامية، أن وقف إطلاق النار سيفتح “مهلة 72 ساعة” يجب خلالها إعادة المحتجزين إلى ديارهم.