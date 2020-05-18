إسرائيل : إيران بدأت الانسحاب من سوريا

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قال نفتالي بينيت وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته، يوم الإثنين، إن إيران بدأت سحب قواتها من سوريا.

وأضاف بينيت في كلمته الوداعية: ”إيران تقلل بشكل كبير من نطاق عمل قواتها في سوريا، بل إنها أيضا بدأت في إخلاء عدد من القواعد“.

لكنه حث خليفته بيني غانتس على ”مواصلة الضغط على إيران، وإلا تبدلت الأمور“.

وقال: ”على الرغم من أن إيران بدأت عملية الانسحاب من سوريا، فنحن بحاجة لاستكمال العمل. مازال الأمر في متناول أيدينا“.

وإيران من المؤيدين الرئيسيين للرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية، إلى جانب روسيا، إذ أرسلت إليه مستشارين عسكريين، كما لا تزال تدعم فصائل مسلحة شيعية في المنطقة.

وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية داخل سوريا مستهدفة ما يشتبه بأنه تحركات للأسلحة والقوات الإيرانية وكذلك مقاتلي حزب الله اللبنانيين الذين ترعاهم إيران أيضا.