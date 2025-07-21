إسرائيل: البيان المشترك الداعي لوقف إطلاق النار بغزة "منفصل عن الواقع"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، رفضها البيان المشترك الصادر عن أكثر من 20 دولة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ووصفته بأنه “منفصل عن الواقع ويوجه رسالة خاطئة (لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس”.

وطالبت 25 دولة -اليوم الاثنين- إسرائيل بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وشددت في الوقت ذاته على رفض أي إجراء لإحداث تغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونص البيان الصادر عن الحكومة البريطانية على أن “بريطانيا ودولا أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور”، وشدد على رفض التهجير القسري الدائم في الأراضي المحتلة، وأنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

واستنكرت الدول الموقعة على البيان التوزيع البطيء للمساعدات وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، وطالبوا إسرائيل برفع القيود عن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة فورا.

وعبّرت الدول الموقعة على البيان عن استعدادها “لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة”.

وقالت الدول الـ25 إن مقترح نقل الفلسطينيين في غزة إلى مدينة إنسانية غير مقبول تماما، وأكدت دعمها جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة.

ودعا البيان إسرائيل لتمكين الأمم المتحدة والمنظمات للقيام بعملها في قطاع غزة، كما طالبها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

سلوك مروع

وقال البيان إن “قتل أكثر من 800 فلسطيني في أثناء السعي للحصول على مساعدات في غزة مروع”، واعتبر أن “نموذج حكومة إسرائيل بتقديم المساعدات في غزة خطير ويؤجج عدم الاستقرار”.

ولفت إلى أن معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة.

في السياق ذاته، أكدت الدول الموقعة على البيان أنها تعارض بشدة أي خطوات لتغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت أن خطة الاستيطان “إي 1″ انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين و”ستقسم الدولة الفلسطينية”.