إسرائيل تبحث خطة ويتكوف.. وهل من صفقة جديدة في غزة تلوح بالأفق؟

بينما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسط اغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، كورقة ضغط على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لاتزال المساعي الدولية مستمرة للتوصل لاتفاق جديد بين الطرفين.

وفي ظل وجود مبادرة جديدة بيد وسطاء غزة، يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني اجتماعاً، الثلاثاء، يتطرق خلاله لعدد من النقاط تخص صفقة وقف النار في غزة.

وقالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن المجلس سينظر في مسألة التوقيت والموعد النهائي الذي ستمنحه إسرائيل للوسطاء وحماس لتنفيذ خطة مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، والتي تشمل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين.

في المقابل، أفاد مصدر فلسطيني بأن وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي مصطفى درويش، ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية، سيبحث، اليوم الثلاثاء، في القاهرة جهود وقف إطلاق النار في غزة.

المصدر الفلسطيني أوضح أيضا أنه من المقرر بدء جولة جديدة من المفاوضات بحضور الوسطاء في الدوحة والقاهرة خلال اليومين المقبلين بمشاركة دولية واسعة.

وفي وقت لاحق، الثلاثاء، ذكر قيادي في حماس أن وفدا من الحركة غادر الدوحة متوجها إلى مصر لبحث” أفكار جديدة” للتهدئة في قطاع غزة.

وقال القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الوفد “سيجري اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول أفكار جديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار”، مشيرا إلى أن “الوفد يترأسه، خليل الحية، ويضم عددا من القيادات”، نقلا عن “فرانس برس”.

وإلى ذلك، نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مصدرين أن ترامب يعتزم التحدث، الثلاثاء، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة والمحادثات النووية مع إيران.

وأكد مصدر فلسطيني مطلع لـ “العربية” أن حماس أعطت موافقتها على مقترح جديد لإنهاء الحرب فى غزة، يتضمن وقفا لإطلاق النار وهدنة طويلة مع إسرائيل تمتد من 5-7 سنوات ويمكن أن تصل إلى 10 سنوات.

ويتضمن المقترح الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائليين في غزة دفعة واحدة، وإطلاق سراح عدد يتم التوافق عليه من الأسرى الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من غزة وتخلي حماس عن حكم القطاع.

وفي 18 مارس (آذار)، استأنفت إسرائيل هجومها على غزة بعد هدنة استمرت شهرين، مشدّدة على أنّ الضغط العسكري ضروري لضمان الإفراج عن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

وقُتل ما لا يقلّ عن 1827 شخصا في غزة منذ استئناف إسرائيل هجومها، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ اندلاع الحرب إلى 51,201 قتيل على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة.