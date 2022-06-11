إسرائيل تتصدر دول العالم في قتل الصحفيين

احتلت إسرائيل المرتبة الأولى عالميًا في قتل الصحفيين وانتهاك حقوقهم وملاحقتهم، وفق دراسة أجرتها منظمة “التيارات المضادة Countercurrents” الأمريكية.

وضمن هذا الترتيب تحل اسرائيل أولاً على سلم قتل الصحفيين بفارق كبير عن دول عالمية أخرى تشهد حروبًا متواصلة أو تنشط فيها عصابات المخدرات والإجرام.

وأشارت الدراسة إلى أنه “على أساس متوسط ​​عدد الصحفيين الذين قتلوا لكل 10 ملايين من السكان سنويًا، فإن قتل الصحفيين على يد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين المحتلة يتصدر العالم، وهو أكبر بنسبة 73.4 مرة مما هو عليه في العالم ككل”.

ومنذ العام 2000، قتل الاحتلال الإسرائيلي 55 صحفيًا فلسطينيًا خلال قيامهم بعملهم الصحفي، آخرهم الصحفية غفران وراسنة التي استشهدت في الأول من حزيران الجاري إثر إصابتها برصاص أطلقه جنود الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل، والصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الاحتلال في 11 أيار الماضي أثناء تغطيتها الصحفية في مخيم جنين.

وقال النائب العام الفلسطيني، في 26 مايو/أيار 2022، إن التحقيق أثبت أن جندياً إسرائيلياً أطلق الرصاص عمداً على صحفية “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة، في عملية استهداف بالقتل في جنين بالضفة الغربية في 11 مايو/أيار.

حيث خلص التقرير الذي أعدته النيابة العامة الفلسطينية، إلى أن المقذوف الناري الذي أصاب رأس الصحفية شيرين أبو عاقلة وأدى إلى استشهادها، من النوع المخترق للدروع، ويحمل خصائص تُستخدم مع سلاح قناص.