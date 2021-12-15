إسرائيل تتعهد بإرسال مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا للدول الأفريقية

تعهدت إسرائيل بإرسال مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا للدول الأفريقية.

وفي هذا المجال، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اعتزام تل أبيب إرسال مليون جرعة لقاح مضاد لـ”كورونا” للدول الأفريقية خلال أسابيع.

وقال لابيد عبر “تويتر” اليوم الأربعاء: “تنضم إسرائيل إلى الجهود الدولية لتطعيم السكان غير القادرين على الحصول على اللقاحات”.

وأضاف وزير الخارجية: “ستقدم إسرائيل في الأسابيع المقبلة مليون لقاح أسترازينيكا إلى البلدان الأفريقية من خلال الآلية الدولية للتوزيع المتكافئ للقاحات كوفاكس”.

وعبر عن سعادته بأن إسرائيل بهذا التبرع يمكن أن تصبح شريكا في تخليص العالم من جائحة فيروس كورونا. واتخذت إسرائيل هذا القرار على خلفية انتشار سلالة “أوميكرون” الجديدة وبيانات عن انخفاض مستوى التطعيم في إفريقيا.

وذكرت أن إسرائيل كانت من أوائل الدول التي دخلت في اتفاقية مع شركة الأدوية البريطانية “أسترازينيكا” لشراء 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي كانت لا تزال تعمل على تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.

وتدعو منظمة الصحة العالمية بشكل متكرر لتحقيق العدالة في توزيع اللقاحات عبر دول العالم.