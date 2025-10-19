إسرائيل تتوعد حماس بمزيد من الضربات!

قال مسؤول عسكري إسرائيلي “إن إسرائيل قد تستهدف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بمزيد من الضربات”، ردا على ما وصفه “بانتهاكات” الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول في إفادة صحفية أن هناك ما لا يقل عن ثلاث حوادث اليوم أطلقت فيها حماس النار باتجاه القوات الإسرائيلية خلف “الخط الأصفر”، حيث انسحبت القوات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

تهديدات نتنياهو وكاتس

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية، إن رئيس الوزراء أوعز بالعمل بقوة ضد أهداف في غزة عقب ما سماه خرق حماس وقف إطلاق النار.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل أنه عقب حادثة رفح “عقد نتنياهو جلسة أمنية وأصدر بعدها أوامر بإجراءات حازمة ضد أهداف معينة في غزة”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “حماس ستدفع ثمنا باهظا”، و”إذا لم تفهم الرسالة فيستصاعد مستوى ردودنا”.

وقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش هاجم 20 هدفا في أنحاء قطاع غزة، اليوم، بعد حادثة رفح.

المقاومة تنفي الاتهامات

في المقابل، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس “نؤكد على التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة”.

وأضافت في منشور على تليغرام أنه “لا علم لنا أية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس (آذار) من العام الجاري، ولا معلومات لدينا إن كانوا قد استشهدوا أم لا زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ”.

وتابعت كتائب القسام “وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق ولا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا هناك إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة”.

وكذلك، أصدرت حركة حماس بيانا مفصلا يحصي الخروقات الإسرائيلية للاتفاق المبرم في شرم الشيخ، التي قالت إنها جاءت منذ اليوم الأول.

وحمّلت الحركة سلطات الاحتلال “المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق”، ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى “التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات العدوانية وضمان تنفيذ الاتفاق بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبنا الفلسطيني”.