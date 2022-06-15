إسرائيل تحجب نتائج التحقيق في الاعتداء على جنازة شيرين أبو عاقلة

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الشرطة الإسرائيلية تفرض تعتيمًا على نتائج التحقيق الداخلي في الاعتداء على نعش الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية أنهت التحقيق في أحداث جنازة شيرين أبو عاقلة، لكنها رفضت نشر النتائج.

وزادت: “فرضت تعتيما حولها بدعوى أن هذا تحقيق عملياتي، وترفض الكشف عن سبب قيام رجال الشرطة بضرب حاملي النعش بالهراوات”.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على موكب تشييع مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قبل مواراثها الثرى.

وقتلت شيرين أبو عاقلة في 11 مايو أيار بالرصاص أثناء تغطيتها مداهمة للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية كتب عليها بوضوح كلمة “صحافة”.

وهاجم أفراد من الشرطة الإسرائيلية في 13 مايو أيار المشيعين الفلسطينيين الذين كانوا يشاركون في جنازتها ويحملون نعشها قبل أن يسير الآلاف بنعشها عبر شوارع القدس القديمة وسط حالة من الحزن والغضب على مقتلها.

وقال الجيش الإسرائيلي من قبل إنها ربما تكون قتلت عرضا برصاص أحد جنودها أو برصاص مسلح فلسطيني في تبادل لإطلاق النار.

وقال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب للصحفيين أمس الخميس إن التحقيق أثبت عدم وجود مسلحين فلسطينيين قرب أبو عاقلة وقت مقتلها.

وغطت أبو عاقلة الشؤون الفلسطينية وشؤون الشرق الأوسط لأكثر من عقدين لقناة تلفزيون الجزيرة القطرية التي تقول إن إسرائيل قتلت المراسلة المخضرمة وإنها ستحيل ملف القضية للمحكمة الجنائية الدولية.