إسرائيل تحول 3 فلسطينيات من الضفة الغربية إلى الاعتقال الإداري

قال مؤسستان فلسطينيتان الثلاثاء إن السلطات الاسرائيلية حولت ثلاث معتقلات فلسطينيات من مدينة الخليل إلى الاعتقال الإداري لثلاثة أشهر لكل منهن فيما مددت اعتقال رابعة لحين إصدار أمر اعتقال من هذا القبيل بحقها لاحقا.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك “الاحتلال أصدر أوامر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، بحقّ الأسيرات جنين محمد عمرو (21 عامًا)، وأنغام محمد عصافرة 21( عاما)، وشهد محمد عصافرة (20عامًا)”.

وأوضح النادي في بيانه أن السلطات الاسرائيلية مددت اعتقال الأسيرة براءة جمال كرامة (18 عاما) لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقّها”.

ولم تعقب السلطات الاسرائيلية بعد على هذه الاعتقالات.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري.

وذكرت الهيئة والنادي في البيان المشترك “قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الفتيات الأربعة في الثالث من ديسمبر 2023، بعد اقتحام منازل عائلاتهنّ في محافظة الخليل”.

وشهدت عملية تبادل المعتقلين بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وإسرائيل الإفراج عن عشرات المعتقلات من السجون الاسرائيلية مقابل الافراج عن عند من المحتجزين لديها بعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي

وأضافت المؤسستان في بيانهما “الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية نوفمبر أكثر من 2870، علما بأنّ عددهم بلغ قبل السابع من أكتوبر نحو 1320”.

وذكر نادي الاسير في بيان سابق أن القوات الاسرائيلية اعتقلت مساء أمس وفجر اليوم 51 فلسطينيا من الضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول الماضي إلى 3810.