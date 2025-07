إسرائيل تدرس رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن إسرائيل تدرس رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق كشف مراسل موقع “أكسيوس” في إسرائيل باراك رافيد، أن إسرائيل تلقت رد حركة “حماس” على مقترح التهدئة الأخير في غزة، وأنه حمل “تحسناً ملحوظاً” عن ردها الأخير الذي رفضه الوسطاء، بحسب مصدر إسرائيلي رفيع.

ونقل رافيد، في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس”، عن المسؤول الإسرائيلي قوله، إن “إسرائيل تلقت ردّ حماس على مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وهي الآن بصدد دراسته”.

وأضاف المسؤول: “الرد الذي نُقل الليلة أفضل من ذلك الذي قدّمته حماس، يوم الثلاثاء، والذي رُفض حينها بشكل قاطع من قبل الوسطاء، دون أن يتم نقله إلى إسرائيل”.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن “هناك تحسناً ملحوظاً في رد حماس مقارنة بردها السابق، يوم الثلاثاء، الآن هناك ما يمكن العمل عليه”.

