الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
إسرائيل تدعو كندا إلى التراجع عن التعهد باعتقال نتنياهو

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2025 5:40 مساءً
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو . رويترز

دعت الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى التراجع عن تعهده بتنفيذ أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار كندا.

ولدى سؤاله في حديث مع بلومبرغ نُشر الأسبوع الماضي عما إذا كان سيفي بتعهد سلفه جاستن ترودو باعتقال نتنياهو بتهم جرائم حرب إذا زار كندا، قال كارني “نعم”.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان لصحفيين “نعتقد أن على رئيس الوزراء كارني، بالطبع، إعادة النظر في هذا الأمر والترحيب في كندا برئيس الوزراء نتنياهو زعيم الدولة اليهودية الوحيدة والبلد الديمقراطي في الشرق الأوسط”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أمر اعتقال بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وترى إسرائيل أن المحكمة غير مختصة بنظر هذه القضايا وتنفي ارتكاب جرائم حرب في القطاع.

وأضافت بيدروسيان أن قرار كندا الاعتراف بدولة فلسطينية “مكافأة للإرهاب… ولم يسهم إلا في زيادة معاداة السامية في كندا”.

    المصدر :
  • رويترز

