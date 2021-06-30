إسرائيل ترحّب بتعيين البحرين سفيراًَ لها في تل أبيب

رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، بتعيين البحرين سفيراً لها في تل أبيب.

وقال لابيد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحياتي الحارة للسفير خالد يوسف الجلاهمة، الذي أدى القسم القانوني أمام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، وسيصل قريباً للعمل سفيراً لمملكة البحرين في إسرائيل”.

وأضاف: “خطوة أخرى ذات أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات المهمة بين إسرائيل والبحرين”.

ويتواجد لابيد في الإمارات، حيث افتتح الثلاثاء السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، ومن المقرر أن يفتتح اليوم القنصلية العامة في دبي.

وكانت البحرين قد أعلنت في شهر مارس الماضي، تعيين خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وأرسلت وزارة الخارجية البحرينية رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بطلب الموافقة على السفير المعين، علما أن السفير المعين هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017 وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وكانت البحرين والإمارات قد أعلنتا العام الماضي عن تطبيع علاقاتهما مع “إسرائيل”.