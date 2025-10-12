إسرائيل ترفع حالة التأهب استعداداً لبدء عملية تبادل الأسرى ضمن اتفاق غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي وضع وحدات خاصة في حالة تأهب قصوى تحسباً لاحتمال تنفيذ عملية إطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة قبل الموعد المحدد ضمن اتفاق التبادل المرتبط بوقف إطلاق النار.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش يستعد ميدانياً في مناطق قريبة من الحدود مع القطاع لاحتمال بدء تنفيذ الصفقة في وقت مبكر، في حين تلقت مصلحة السجون الإسرائيلية أوامر بالإفراج عن أسرى فلسطينيين تمهيداً لإتمام المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن السلطات الإسرائيلية بدأت نقل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من خمسة سجون إلى مرافق خاصة للإفراج عنهم، مشيرة إلى أن الصفقة تشمل نحو 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد، إضافة إلى نحو 1700 أسير من غزة احتجزوا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ووفق موقع والا، تضم القائمة النهائية 195 أسيراً محكوماً بالمؤبد، بينما استبعد جهاز الشاباك نحو 100 اسم، بينهم 25 من القيادات البارزة.

وفي المقابل، تداول الإعلام العبري مقاطع مصوّرة تُظهر تنكيلاً بأسرى فلسطينيين جرى تجميعهم في سجن النقب استعداداً للإفراج عنهم، حيث ظهروا مقيدين ومعصوبي الأعين أثناء اقتيادهم من قبل عناصر الأمن، ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية.