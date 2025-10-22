إسرائيل تستعيد جثتي رهينتين من حماس.. والصليب الأحمر ينقل 15 جثماناً فلسطينياً إلى غزة في إطار صفقة التبادل

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أن الجثتين اللتين تسلمهما من قطاع غزة تعودان إلى الرهينتين تامير أدار وأرييه زلمانوفيتش، وذلك وفق نتائج فحوص الطب الجنائي التي أُجريت بعد استعادتهما بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبذلك يرتفع عدد رفات الرهائن الإسرائيليين الذين تسلّمتهم تل أبيب من حركة حماس إلى 16 من أصل 28، وفقًا لما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مساء الثلاثاء نيتها تسليم جثتي رهينتين إسرائيليتين انتُشِلتا حديثاً في إطار تنفيذ الاتفاق، فيما أكد الصليب الأحمر استلام الرفات تمهيداً لتسليمهما إلى الجانب الإسرائيلي.

وفي المقابل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت جثامين 15 فلسطينياً من إسرائيل إلى قطاع غزة، في إطار صفقة التبادل التي تقضي بتسليم 15 جثة فلسطينية مقابل كل جثة إسرائيلية.

وقالت اللجنة في بيان:

“سهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم نقل جثامين فلسطينيين متوفين إلى السلطات في غزة، وقد أكدت الجهات الطبية المحلية أن عدد الجثامين المستلمة اليوم هو 15”.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جميع الجثامين غير معروفة الهوية، مشيرة إلى أن إجمالي ما تسلّمته منذ بدء تنفيذ الاتفاق بلغ 165 جثة.

وفي سياق منفصل، أفادت الوزارة بارتفاع حصيلة قتلى الحرب في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 68,229 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 170,369. وأضافت أن إسرائيل قتلت 87 فلسطينياً وأصابت 311 آخرين منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، مؤكدة وجود ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض في مناطق مختلفة من القطاع.