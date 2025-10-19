الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
إسرائيل تستلم جثتين جديدتين من غزة.. ومعهد الطب الشرعي يحدد هوية إحداها

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2025 9:16 صباحًا
مركبات الصليب الأحمر تنقل جثث الرهائن المتوفين، بعد أن سلمتها حركة حماس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء بين حماس وإسرائيل، في مدينة غزة، 14 أكتوبر 2025. رويترز

أعلنت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم الأحد أنها تسلمت جثتين جديدتين من قطاع غزة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي صباحا أن معهد الطب الشرعي تمكن من تحديد هوية إحداها.

وقالت وزارة الصحة في إسرائيل إن “نعشي مختطفين وصلا بالفعل فجر اليوم إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في أبو كبير للتعرف عليهما والتحقيق في ملابسات الوفاة”.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “بعد استكمال إجراءات التشخيص في معهد الطب الشرعي بتعاون مع شرطة إسرائيل أبلغ مندوبو الجيش عائلة المختطف رونين طومي إنغل أن جثته أعيدت إلى إسرائيل ليوارى الثرى”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن “عملية تشخيص الجثة الثانية لا تزال مستمرة بمعهد الطب الشرعي”.

وبينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه “يواصل بذل كافة الجهود لاعادة المختطفين الشهداء ويستعد لمواصلة تطبيق الاتفاق”، دعا “حماس إلى الوفاء باستحقاقاتها في الاتفاق وبذل كل الجهود المطلوبة لاعادة كافة المختطفين الشهداء ليتم تشييعهم”، وفق ما جاء في البيان.

