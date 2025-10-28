الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
إسرائيل تشن غارة جوية على الضفة للمرة الأولى منذ 9 أشهر وتلوّح برد قوي

منذ 48 دقيقة
العملية العسكرية واسعة النطاق التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية

العملية العسكرية واسعة النطاق التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية

نفذت إسرائيل أول غارة جوية على شمال الضفة الغربية منذ نحو 9 أشهر، أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين، حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشرطة والجيش الإسرائيلي أن المسلحين كانوا يخططون لشن هجمات في منطقة مخيم جنين للاجئين، وأطلقت عليهم القوات النار قبل قصفهم جوياً.

من جانبه، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس برد قاس على أي محاولة لإعادة بناء البنية التحتية التي وصفها بـ”الإرهابية” في شمال الضفة، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل براً وجواً للقضاء على أي تهديدات. وأضاف أن قوات الجيش ستبقى في معسكرات جنين وطولكرم ونور الشمس لمنع تنفيذ أي هجمات، وأنه سيتم التعامل بحزم مع من يساعد أو يؤوي المسلحين.

وتأتي هذه الغارة بعد عملية عسكرية واسعة نفذتها إسرائيل في يناير الماضي شملت جنين وطولكرم وطوباس ونابلس، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتهجير آلاف الفلسطينيين.

