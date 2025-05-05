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إسرائيل تشن هجوماً على اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة!

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 5 - مايو - 2025 8:11 مساءً
إسرائيل تشن هجوماً على اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة

إسرائيل تشن هجوماً على اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة

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شنت إسرائيل مساء اليوم الاثنين هجوما على اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة، قالت إنه رد على الهجوم الصاروخي الذي طال مطار بن غوريون أمس الأحد، دون أن يتضح حتى الآن حجم الأضرار أو أعداد الضحايا.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن عدوا أميركيا إسرائيليا استهدف مديرية باجل في الحديدة غربي اليمن، مضيفة أن عدوان أميركيا إسرائيليا استهدف بـ6 غارات ميناء الحديدة.

وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مقاتلات إسرائيلية تشن هجمات على اليمن، ونقلت عن مسؤولين إن 30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن، دون كشف مزيد من التفاصيل.

بدوره، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي وصفه بـ”الرفيع” أن الغارات الإسرائيلية في اليمن تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، قائلا إن إسرائيل أخطرت واشنطن مسبقا بالهجوم.

وذكر نقلا عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن الهجوم أتى ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون على مطار بن غوريون.

وكشف مسؤول إسرائيلي لأكسيوس أن الهجوم على اليمن استهدف ميناء الحديدة ومصنعا مهما يستخدمه الحوثيون، مشيرا إلى أن القوات الأميركية لم تشارك فعليا في الهجوم.

    المصدر :
  • الجزيرة

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