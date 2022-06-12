إسرائيل تصادق على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن الحكومة الحالية اخرجت الدولة من الشلل إلى النمو ومن الضعف الى الردع ومن الفوضى نحو الوضع الطبيعي والسوي.

واضاف بينيت، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية، أنه “بالإمكان التعاون حتى في ظل اختلافات الرأي”.

بدوره، وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد كل من سيتصرف بانعدام المسؤولية، قائلا إن “الجمهور الاسرائيلي سيحاسبه على ذلك”.

من جانبه، أكد موقع “مكان” الإسرائيلي، أن الحكومة الاسرائيلية صادقت بالإجماع على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة والقدس.

وقال وزير القضاء الاسرائيلي غدعون ساعر، إنه من المهم بمكان اقرار مشروع القانون هذا قبل نهاية الشهر الجاري لتفادي حالة من الفوضى القانونية ستودي إلى المساس بصميم المصلحة الوطنية وبعدد كبير من المواطنين.

وأضاف: “سيحيل هذه الانظمة الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للتصديق عليها ثم سيطرحها على الكنيست للتصويت في الموعد الملائم حين نرى ان احزاب الائتلاف اكملت الاجراءات الواجب استكمالها”.

ووصفت وسائل إعلام عبرية، الأسبوع الحالي بـ”المصيري” للائتلاف الحكومي في إسرائيل، مشيرة إلى أن الائتلاف قرر تأجيل طرح قانون ”أنظمة الطوارئ“ المثير للجدل أمام الهيئة العامة للكنيست، وذلك بسبب عدم حصوله على الأغلبية.

ويشهد الائتلاف أزمة كبيرة منذ فشله في تمرير القانون، الاثنين الماضي، خاصة على إثر معارضة اثنين من أعضاء الائتلاف بالكنيست، وهما غيداء ريناوي زعبي عن حزب ”ميرتس“، ومازن غنايم عن القائمة العربية الموحدة.

ويواصل عضو الكنيست عن تحالف ”يمينا“ نير أورباخ إطلاق التهديدات بالانسحاب من الائتلاف، وإسقاط الحكومة الحالية، في حال لم تتغير تركيبتها ولم يقدم كل من ريناوي زعبي وغنايم استقالتهما من الكنيست.