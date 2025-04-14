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إسرائيل تضغط على واشنطن لإعداد خطة عسكرية في حال انهيار مفاوضات إيران

منذ 27 دقيقة
علم إيران وإسرائيل وأمريكا

علم إيران وإسرائيل وأمريكا

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تضغط إسرائيل على إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كي تعد سيناريو عسكريا في حال فشل المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي، حسبما ذكر موقع “أكسيوس”.

ووفقاً لما ذكر الموقع، نقلاً عن مصادره، أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيفن ويتكوف، وزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي، رون ديرمر، بنتائج الجولة الأولى من المفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين في عُمان.

وبحسب “أكسيوس” (تشك إسرائيل جداً) بشأن إمكانية إبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأعربت طهران بدورها عن قلقها من احتمال انسحاب واشنطن من الاتفاق (الذي قد يتم التوصل إليه) مرة أخرى، كما فعلت في عام 2018.

جدير بالذكر أن ممثلي إيران والولايات المتحدة أجروا في 12 أبريل، مفاوضات في عُمان لتسوية الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكان الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية، عباس عراقجي، وترأس الوفد الأميركي المبعوث الخاص للرئيس، ستيفن ويتكوف، ومن المقرر أن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات في 19 أبريل.

    المصدر :
  • العربية

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