إسرائيل تطلب من مرصد عالمي لمراقبة الجوع سحب تقريره عن مجاعة في غزة

طبيب يفحص فتاة فلسطينية تعاني من سوء التغذية، أثناء تلقيها العلاج في المستشفى الميداني التابع للمنظمة الطبية الدولية، في دير البلح جنوب قطاع غزة، 22 يونيو 2024. رويترز

طلبت إسرائيل من مرصد عالمي لمراقبة الجوع، اليوم الأربعاء، التراجع عن تقييم خلص إلى أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من مجاعة وأنها ستتفشى على الأرجح، واصفة التقرير بأنه “معيب للغاية”.

وقال نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يوم الجمعة إن 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع الفلسطينيين في قطاع غزة، يعانون من المجاعة وإن من المتوقع ارتفاع العدد إلى 641 ألفا بحلول نهاية سبتمبر أيلول.

وكتب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية إدن بار تال إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي اليوم مطالبا إياه بسحب التقرير إلى حين إكمال التصنيف مراجعته.

وشهد اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إدانات لإسرائيل لتجويعها السكان الفلسطينيين، وتحذيرات من مخاطر هائلة بعد إعلان الأمم المتحدة رسميا انتشار المجاعة هناك، وفي ظل تهديدات الاحتلال باجتياح مدينة غزة.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إنه لا يكاد يوجد أحد في قطاع غزة لا يعاني من الجوع، مشيرة إلى أن من يعيشون المجاعة حاليا -حسب تصنيفات الأمم المتحدة- أكثر من نصف مليون إنسان.

وشددت مسويا -في كلمتها عبر الفيديو- على أن هذه المجاعة “ليست نتيجة جفاف أو كارثة طبيعية بل هي مدبرة” وجاءت “نتيجة 22 شهرا من تقويض تسليم الإمدادات الإنسانية”.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن التوقعات تشير إلى أن حوالي 132 ألف طفل سيعانون من سوء التغذية الحاد، وأن عدد الأطفال المجوعين الذين يواجهون خطر الموت تضاعف 3 مرات، كما يُتوقع ارتفاع العدد بين الحوامل والمرضعات.

وأعلنت الأمم المتحدة رسميا يوم الجمعة الماضي عن انتشار المجاعة في القطاع الفلسطيني المحاصر، مبينة أنها تؤثر حاليا على أكثر من نصف مليون إنسان في محافظة غزة، ومن المتوقع أن تنتشر إلى دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.