إسرائيل تطلق سراح 3 مغاربة شاركوا في أسطول الصمود العالمي

قارب شراعي، جزء من أسطول الصمود العالمي الذي يهدف إلى الوصول إلى غزة وكسر الحصار البحري الإسرائيلي، يبحر قبالة جزيرة كريت، اليونان، 25 سبتمبر 2025. رويترز

قال حقوقيون مغاربة اليوم الجمعة إن إسرائيل أطلقت سراح ثلاثة من مواطني المغرب اعتقلتهم ضمن عدد من النشطاء من جنسيات مختلفة كانوا متجهين على متن أسطول الصمود العالمي لخرق الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقالت لجنة مكونة من عدة حقوقيين مغاربة إن إسرائيل أطلقت سراح عزيز غالي الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كبرى الجمعيات الحقوقية في المغرب، والناشطين عبدالعظيم بن الضراوي وياسين أكوح، وقد توجهوا إلى مطار إسطنبول.

ورحلت إسرائيل في وقت سابق نشطاء من جنسيات مختلفة إلى بلدانهم، من بينهم مغاربة، بعدما منعت سفن الأسطول من إيصال المساعدات إلى غزة.

وتدفع إسرائيل بصحة اعتراضها للأسطول، إذ تقول إن حصارها البحري المفروض على غزة قانوني في ظل الحرب التي تخوضها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هناك.

وهاجمت السلطات الإسرائيلية 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واحتجزت بشكل غير قانوني مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم الجمعة‪.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد “جريمة حرب”.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة‪.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.