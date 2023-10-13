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إسرائيل تعبر عن خيبة أملها الكبيرة لعدم إدانة الصين لهجوم حماس

منذ 43 دقيقة
علما الصين وإسرائيل (رويترز)

علما الصين وإسرائيل (رويترز)

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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعة إنها أبدت في اتصال هاتفي مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط “خيبة أملها الكبيرة” إزاء عدم إدانة الصين للهجوم الذي نفذته حركة حماس مطلع الأسبوع.

وجاء في بيان أن السفير رافي هارباز نائب مدير منطقة آسيا والمحيط الهادي بوزارة الخارجية عبر “عن خيبة أمل إسرائيل العميقة إزاء البيانات والتصريحات الصينية حول الأحداث الأخيرة في الجنوب، إذ لم تكن هناك إدانة واضحة لا لبس فيها للمجزرة الرهيبة التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء واختطاف العشرات منهم إلى غزة”.

    المصدر :
  • رويترز

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