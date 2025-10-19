إسرائيل تعلن استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي التراجع عن قرار إغلاق جميع معابر قطاع غزة الذي جاء في وقت سابق اليوم ردا على ما وصف بخرق حماس لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان أنه “بناء على توجيهات القيادة السياسية بدأنا إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن خرقته حماس”.

وقبيل ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب تراجعت عن قرار إغلاق جميع معابر غزة، وذكر الموقع الأميركي أنه سيعاد فتح المعابر واستئناف إيصال المساعدات صباح غد الاثنين بعد ضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكانت القناة 12 نقلت في وقت سابق اليوم أن المستوى السياسي في إسرائيل قرر إغلاق جميع معابر قطاع غزة -بتوصية من الجيش- ووقف وصول المساعدات لقطاع غزة حتى إشعار آخر.

تصعيد

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات وقصف بالمدفعية عدة مواقع في القطاع، فيما ذكرت القناة الإسرائيلية أن الجيش قصف نحو 100 هدف في قطاع غزة منذ ساعات الصباح.

وقد استهدف القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي مناطق في رفح وخان يونس (جنوبا)، وفي مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة (وسط القطاع)، وكذلك في جباليا (شمالا)، وذلك بعدما ادعى جيش الاحتلال أن مقاتلين فلسطينيين هاجموا آليات هندسية تابعة له في رفح.

وأعلنت مستشفيات غزة أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 35 منذ صباح اليوم وإصابة آخرين.

وجاء هذا التصعيد بعدما ادعت إسرائيل أن مقاتلين فلسطينيين أطلقوا النار والقذائف المضادة للدروع على قوات إسرائيلية وآليات هندسية تابعة لها في رفح جنوبي قطاع غزة، صباح الأحد، وهو ما نفته المقاومة الفلسطينية واتهمت الاحتلال باختلاق الذرائع لتخريب الاتفاق.

ووفق الجيش الإسرائيلي فقد قتل ضابط وجندي وأصيب أخر في هجوم المقاومة على كتيبة 932 في لواء ناحال، وهو اللواء الذي يعمل على التدمير الممنهج في رفح حيث يسيطر بشكل كامل على المدينة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن إسرائيل لا تريد انهيار وقف إطلاق النار، وأن ثمة خرقا حدث وتم الرد عليه وسيتمر هذا إذا انتهتكت حماس الاتفاق.

بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رسالة أميركية لإسرائيل: يمكنكم الرد على الانتهاكات لكن دون تقويض الاتفاق.