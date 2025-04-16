إسرائيل تعلن ضبط 4 قطع سلاح وذخيرة قادمة من الأراضي المصرية

زعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي -مساء الثلاثاء- أن الجيش رصد طائرة مسيّرة حاولت تهريب أسلحة من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل في منطقة عمل لواء فاران.

وأضاف -في بيان- أنه “تم إسقاط الطائرة المسيرة من قبل قوات الجيش. وعند وصول قوات الأمن إلى الموقع، عثر على الطائرة و4 أسلحة وذخيرة”.

وتابع “تم تسليم الأسلحة المصادرة إلى شرطة إسرائيل لمتابعة المعالجة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق إحباط محاولات مماثلة قال إنها لتهريب أسلحة وطائرات مسيرة إلى قطاع غزة المحاصر.

ففي فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش عن إسقاط طائرة مسيّرة كانت تعبر من مصر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

كما نفّذ العديد من الغارات الجوية في قطاع غزة ضد أشخاص حاولوا استرجاع طائرات مسيّرة كانت قد عبرت إلى داخل الأراضي الفلسطينية.