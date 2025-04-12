إسرائيل تعلن عن توسيع عملياتها في قطاع غزة بعد السيطرة على "محور موراغ"

بعد فرض السيطرة الكاملة على “محور موراغ” وإحكام الطوق حول مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن العمليات العسكرية ستشهد توسعًا كبيرًا في المستقبل القريب، لتشمل غالبية مناطق القطاع.

وقال في كلمة من غزة: “هذه هي اللحظة الأخيرة لإزالة حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب”، مضيفاً أن نشاط الجيش الإسرائيلي “سيتوسع بقوة قريباً إلى مواقع إضافية في معظم أنحاء غزة”.

كما أردف أن نشاط الجيش الإسرائيلي “سيتوسع بقوة قريباً ليشمل معظم أنحاء غزة، وسيتعين عليكم إخلاء مناطق القتال”.

فيما ختم قائلاً: “سيتمكن المهتمون من الانتقال طوعاً إلى مختلف دول العالم، وفقاً لرؤية الرئيس الأميركي التي نعمل على تحقيقها”.

قوات الفرقة 36

أتى ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق اليوم، أن قواته أكملت السيطرة على “محور موراغ” وتطويق مدينة رفح جنوب غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه في منصة “إكس”، إن قوات الفرقة 36 فتحت محور موراغ الذي يقسم جنوب قطاع غزة بين لواء رفح وخان يونس”، ودمرت مسارات أنفاق تحت الأرض إلى جانب بنى تحتية تابعة لحماس وأكملت تطويق رفح.

#عاجل قوات الفرقة 36 أكملت تطويق رفح: قوات من اللواء 188 ولواء غولاني التقت وأسست محور موراج ⭕️تواصل قوات الفرقة 36 تصفية ارهابيين والعمل لتدمير بنى تحتية إرهابية لحماس فوق وتحت الأرض. خلال اليوم الأخير أنجزت القوات فتح محور موراج الذي يقسم جنوب قطاع غزة بين لواء رفح وخانيونس.… pic.twitter.com/7Dz2itgfPq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 12, 2025

كما أضاف أن الجيش سيواصل بسط السيطرة على “محور موراغ”، وتنفيذ عمليات من شأنها تصفية عناصر من حماس وتدمير بنى تابعة للحركة في المنطقة.

مناطق عازلة

يشار إلى أنه رغم المشاورات الجارية عبر الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) حول غزة خلف الكواليس، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع الفلسطيني المدمر، مخلياً العديد من المناطق وسط خطة من أجل إقامة مناطق عازلة في الشمال والجنوب.

فبعد شهرين من التهدئة بين حماس وإسرائيل، إثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أشهر من المحادثات المضنية، وبدء سريانه في 19 يناير 2025، انهارت الهدنة في مارس الفائت. واستأنف الجيش الإسرائيلي هجومه العسكري في 18 مارس.

وكانت الهدنة الأخيرة أتاحت إطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً، 8 منهم قتلى، مقابل نحو 1800 معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

فيما لا يزال 58 إسرائيلياً محتجزين في القطاع الفلسطيني، 34 لقوا حتفهم، حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.