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إسرائيل تعيد آلاف العمال القادمين من غزة

منذ ساعة واحدة
معبر كرم أبو سالم

معبر كرم أبو سالم

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قال شهود إن آلاف العمال من سكان غزة الذين يعبرون الحدود للعمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة أعيدوا إلى القطاع اليوم الجمعة 3\11\2023.

وقال الشهود إن بعض العمال عادوا عبر معبر كرم أبو سالم شرقي معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة المحاصر ومصر.

فيما قالت مصادر طبية فلسطينية الجمعة إن ثمانية فلسطينيين قتلوا في حوادث متفرقة في الضفة الغربية أثناء الليل.

وأضافت أن أحدهم توفي متأثرا بإصابته في حادثة سابقة.

وفي آخر المستجدات طوقت القوات الإسرائيلية، الخميس، مدينة غزة، المدينة الرئيسية في القطاع، في إطار هجومها على حركة حماس التي تقوم بشن هجمات كر وفر انطلاقا من الأنفاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس 2\11\2023 “تطويق” مدينة غزة، معقل حركة حماس بعد أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي بلا هوادة على القطاع المحاصر حيث الوضع الإنساني كارثي.

في المقابل، توعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، الخميس، بأن غزة ستكون “لعنة التاريخ” على إسرائيل، محذرة من أن الجنود الإسرائيليين سيخرجون “في أكياس سود”.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، إن القوات الإسرائيلية “أكملت تطويق مدينة غزة، مركز منظمة حماس”.

وبحسب هغاري فإن “مفهوم وقف إطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة حاليا على الإطلاق” في اليوم الثامن والعشرين من الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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