إسرائيل تقصف المستشفى المعمداني في غزة والمرضى يخرجون إلى الشوارع

فلسطينيون يفرون من مناطق في الجزء الشرقي من مدينة غزة. رويترز

قال مسعفون إن صاروخين إسرائيليين أصابا مبنى داخل مستشفى رئيسي في قطاع غزة اليوم الأحد، مما أدى إلى تدمير قسم الطوارئ والاستقبال وإلحاق أضرار بمبان أخرى.

وأخلى مسؤولو الصحة في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) المبنى من المرضى بعد أن قال أحد الأشخاص إنه تلقى اتصالا من شخص قال إنه من الأمن الإسرائيلي قبل وقت قصير من وقوع الهجوم.

وذكرت خدمة الطوارئ أنه لم ترد أنباء عن سقوط شهداء أو مصابين.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات العائلات النازحة تغادر المكان، فيما يقوم البعض بجر ذويهم المرضى على أسرة المستشفيات.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة مروعة بقصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة”.

وأضاف أن الاحتلال دمر عمدا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة.

ويتزامن قصف المستشفى مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وقد شن الجيش الإسرائيلي غارتين على مدينة غزة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق نيرانه في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت الجزيرة باستشهاد مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس، إثر غارة إسرائيلية على منزله بالمخيم الغربي للمدينة.

استعمال المياه كأداة إبادة

من ناحية أخرى، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي يواصل تعطيشا ممنهجا بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، ويحوّل المياه إلى أداة إبادة جماعية وسلاح قتل بطيء.

وأضاف المكتب أن الجيش الاسرائيلي عطّل عمدا خطي مياه شرقي مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى؛ وهذا يحرم أكثر من 700 ألف مواطن من المياه.

وكشف المكتب أن الاحتلال أوقف خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه بدير البلح معرضا حياة نحو 800 ألف شخص للعطش الشديد.

وأوضح المكتب أن القوات الاسرائيلية دمرت 90% من بنية قطاع المياه والصرف الصحي في القطاع. وذكر أن الجهات المختصة سجلت حتى اللحظة أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه.

ومنذ استئناف اسرائيل حربها على غزة استشهد نحو 1550 فلسطينيا وأصيب ما يقرب من 4 آلاف آخرين، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألفا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.