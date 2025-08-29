إسرائيل تقصف ضواحي مدينة غزة مع تسارع التوغل العسكري

جنازة فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية ليلية، في مدينة غزة في 7 أغسطس 2025. رويترز

صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية حول مدينة غزة، اليوم الجمعة، منهيا توقفا مؤقتا لإطلاق النار هناك كان يسمح بتسليم المساعدات، في الوقت الذي أعلن فيه عن استعادة جثة إيلان فايس الذي كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أخذته رهينة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “التوقف التكتيكي المحلي في النشاط العسكري لن ينطبق على منطقة مدينة غزة التي تشكل منطقة قتال خطيرة”.

وتصاعدت حدة الهجوم على مدينة غزة تدريجيا خلال الأسبوع المنصرم، وقالت إسرائيل “إن على المدنيين المغادرة إلى جنوب القطاع”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش يعمل بكثافة كبيرة على مشارف مدينة غزة، مضيفا أنه سوف يعمق الضربات مع مواصلة الهجوم.

وأعلنت إسرائيل عن توقف تكتيكي لإطلاق النار لمدة 10 ساعات يوميا في أجزاء بالقطاع وفتح ممرات مساعدات جديدة في أواخر يوليو تموز، بعد القيود الشديدة التي دامت لشهور على عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إذ أثارت صور الأطفال المصابين بالهزال انتقادات دولية.

وفي الأسبوع الماضي، ذكر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، أنه رصد ظروف المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها. ورفضت إسرائيل هذا الاستنتاج.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة إن خمسة أشخاص بينهم طفلان استشهدوا بسبب سوء التغذية والجوع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات لهذا السبب إلى 322 منذ بدء الحرب.

وقالت السلطات الصحية المحلية إن النيران الإسرائيلية قتلت 48 شخصا في أنحاء القطاع المحاصر اليوم الجمعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “إن القوات الإسرائيلية عثرت على جثة فايس بالإضافة إلى مقتنيات تعود لشخص آخر لم يُسمح بعد بنشر اسمه”.