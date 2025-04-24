إسرائيل تمهّد لهجوم جديد بإصدار أوامر إخلاء شمال غزة

طالب الجيش الإسرائيلي جميع سكان شمال القطاع المتواجدين في منطقتي بيت حانون والشيخ زايد بالإخلاء الفوري وذلك قبيل هجوم مرتقب،ويأتي ذلك بعد غارات جوية إسرائيلية استهدفت قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

#عاجل ‼️ إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة بيت حانون والشيخ زايد

🔴هذا انذار مسبق وأخير قبل الهجوم!🔴

⭕️في ضوء تنفيذ عمليات قنص وأنشطة إرهابية انطلاقًا من المنطقة المذكورة ضد قوات جيش الدفاع سننفذ هجومًا قويًا يطال المنطقة التى يتم استخدامها لتنفيذ تلك العمليات… pic.twitter.com/NVMVUm84do — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 24, 2025

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سينفذ “هجوما قويا” يطال المنطقة التي يتم استخدامها لتنفيذ عمليات ضده، محملاً المسؤولية لحماس في ما يخص نزوح ومعاناة المدنيين، وفق الناطق باسمه أفيخاي أدرعي في منشور على “إكس”.

وفي وقت سابق أسفرت الغارات الإسرائيلية على القطاع عن 36 شهيدا على الأقل منذ فجر اليوم، من بينهم عائلة مكوّنة من ستة أفراد، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر استشفائية في القطاع الفلسطيني.

ستة أفراد من عائلة واحدة

فيما وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أن ستة أفراد من عائلة واحدة هم زوجان وأربعة من أطفالهما، استشهدوا جراء غارة جوية دمّرت منزلهم في شمال مدينة غزة.

واستشهد خمسة أشخاص عندما استُهدفت الخيام التي لجأوا إليها في مناطق مختلفة من القطاع، بحسب الدفاع المدني ومصادر استشفائية.

كذلك، استشهد تسعة أشخاص وأصيب آخرون في غارة استهدفت مركزا سابقا للشرطة في منطقة جباليا في شمال القطاع، بحسب ما أفاد المستشفى الإندونيسي.

كما أعلن الدفاع المدني عن اسشتهاد أربعة أشخاص بينهم طفلة جراء قصف نفذته مسيّرتان إسرائيليتان في شارع البركة في دير البلح وبلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأسفر قصف إسرائيلي “استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عن استشهاد أربعة أشخاص”، بحسب الدفاع المدني.

وأعلن عن استشهاد شخصين آخرين جراء قصف منزل لعائلة النجار في مدينة خان يونس في جنوب القطاع فجر الخميس، وأسفر قصف إسرائيلي عن شهيد آخر في غارة منفصلة على نفس المنطقة خلال النهار.

كما أفاد الدفاع المدني عن “نقل 5 شهداء إثر غارة إسرائيلية على شارع النخيل بحي التفاح شرق مدينة غزة”.

إسرائيل تستأنف هجومها

واستأنفت إسرائيل هجومها العسكري على غزة في 18 آذار/مارس، منهية هدنة استمرت شهرين كانت قد أوقفت القتال مؤقتا في القطاع المحاصر.

ومنذ استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية، استشهد ما لا يقل عن 1928 شخصا في غزة، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى ما لا يقل عن 51305 منذ بدء الحرب، وفق وزارة الصحة في غزة.