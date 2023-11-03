إسرائيل تنصح مواطنيها بإعادة النظر في السفر للخارج

حثت إسرائيل مواطنيها اليوم الجمعة، على إعادة النظر في الرحلات إلى الخارج وتوخي المزيد من الحذر إذا كانوا خارج البلاد بالفعل، مشيرة إلى تزايد العداء تجاه اليهود والإسرائيليين بسبب الصراع الحالي مع الفلسطينيين في غزة.

وقال بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية إن الاعتداءات التي تهدد الحياة ومعاداة السامية والتحريض تزايدت بشكل ملحوظ في الكثير من البلدان منذ أن شنت إسرائيل حملتها على غزة.

وأصدرت إسرائيل يوم الاثنين “تحذيرا على أعلى مستوى من السفر” لمنطقة داغستان الروسية بعد أن اقتحم المئات، معظمهم من الشبان، مبنى صالة المطار والمدرج بحثا عن اليهود الذين وصلوا لتوهم على متن رحلة جوية من تل أبيب.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 9227 شخصا استشهدوا منذ أن بدأت إسرائيل حملتها ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص في أدمى يوم في تاريخ إسرائيل الممتد منذ 75 عاما.