إسرائيل تهاجم أهدافاً في اليمن.. وكاتس يتوعد الحوثيين ويهددهم!

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن سلاح الجو يشن غارات على الحديدة في اليمن، فيما أفاد الجيش بأنه قصف “قصف بنى تحتية عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة”.

وقال كاتس إن إسرائيل “تعمل بقوة على منع محاولة إعادة تأهيل البنى التحتية للحوثيين في اليمن”.

وتابع مهددا أن مصير اليمن هو مصير إيران، متوعدا الحوثيين بدفع “ثمن باهظ لإطلاق الصواريخ على إسرائيل”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “قصف وفكك بنى تحتية عسكرية تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة”، مبينا أن “الأهداف التي تم استهدافها شملت آليات هندسية كانت تُستخدم لإعادة تأهيل بنية الميناء، وحاويات وقود، وسفنا بحرية استخدمت في أنشطة عسكرية وعمليات هجومية ضد دولة إسرائيل، وسفنا أخرى في المنطقة البحرية المحاذية للميناء، بالإضافة إلى بنى تحتية وصفها بالإرهابية يستخدمها الحوثيون”.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن “الميناء كان يستخدم، من بين أمور أخرى، لنقل أسلحة من النظام الإيراني، تستغل لاحقا من قبل الحوثيين لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل وحلفائها”، مؤكدا أن لديه معلومات حول “محاولات متواصلة من جانب الحوثيين لإعادة بناء البنية التحتية المخصصة لتنفيذ عمليات وصفها بالإرهابية في الميناء، وأنه تم استهداف المكونات التي تُستخدم لدعم تلك الجهود”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن ما وصفه بـ”نظام الحوثيين الإرهابي” يستغل المنطقة البحرية لتنفيذ أعمال عدائية ضد السفن المارة والتجارة البحرية العالمية. وقال إن الأهداف التي تم قصفها تُبيّن كيف يستخدم الحوثيون منشآت مدنية لأغراض عسكرية وهجومية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم ضد الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين في إسرائيل، وأنه سيستمر في التحرك ضد أي تهديد يوجه إلى المدنيين الإسرائيليين، أينما كان ذلك ضروريا.

والجمعة، هاجم الحوثيون بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 مطار بن غوريون في تل أبيب، فيما أكد الجيش الإسرائيلي حينها اعتراضه.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون -تحت شعار نصرة غزة- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل التي شنت بدورها عشرات الهجمات على مواقع في الحديدة وصنعاء.