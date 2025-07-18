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إسرائيل تواصل جرائمها.. قنابل غاز تسبب حريقاً بمنزل فلسطيني في القدس المحتلة

منذ ساعتين
حريق في منزل فلسطيني بالضفة - أرشيفية

حريق في منزل فلسطيني بالضفة - أرشيفية

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شب حريق، مساء أمس الخميس، في منزل فلسطيني ببلدة عناتا شمال شرق القدس، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاهه.

وبين شهود عيان للأناضول، أن آليتين إسرائيليتين اقتحمتا بلدة عناتا، وتمركزتا في حي البحيرة وسطها، ما أسفر عن اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وذكر الشهود أن الجنود الإسرائيليين تعمدوا إطلاق قنابل الغاز والصوت تجاه المنازل، ما أسفر عن اندلاع حريق داخل أحدها، دون تسجيل إصابات، فيما عملت طواقم الإطفاء على إخماده.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد ألف فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة، أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

    المصدر :
  • الأناضول

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