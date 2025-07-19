إسرائيل تواصل مجازرها في قطاع غزة.. 116 شهيداً بينهم طالبي المساعدات

فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الإسرائيلية على مبانٍ في سوق البلدة القديمة في مدينة غزة، في 9 يوليو/تموز 2025. رويترز

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 116 فلسطينيين اليوم السبت بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر، بينهم 38 من طالبي المساعدات.

وذكرت مصادر بمستشفى العودة أن 9 فلسطينيين، بينهم رضيع وطفل، استشهدوا في قصف إسرائيلي على شقة سكنية جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 5 في قصف إسرائيلي على حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وقال مصدر في المستشفى المعمداني إن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي غزة.

كما استشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفلان، في غارة إسرائيلية على منزل بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وأفادت مصادر طبية في مدينة غزة بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة عسقولة.

وأظهرت صور للجزيرة اللحظات الأولى لعمليات نقل المصابين من موقع الاستهداف.

وذكر مصدر في المستشفى المعمداني أن فلسطينيا استشهد بنيران مسيرة إسرائيلية في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن شهيدا ومصابين سقطوا في قصف إسرائيلي على مخيم البريج.

وأكد مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 15 آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة لنازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أشارت وزارة الصحة في القطاع أن 98 شهيدا و511 مصابا سقطوا بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 58 ألفا و765 شهيدا و140 ألفا و485 مصابا.

يشار إلى أنه منذ استئناف إسرائيل عدوانها على غزة في مارس/آذار الماضي بعد تملصها من تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد أكثر من 7800 فلسطيني وأصيب نحو 28 ألفا آخرين، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.