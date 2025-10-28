الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل توقف دخول عناصر حماس إلى الخط الأصفر وتدرس سلسلة إجراءات أمنية إضافية

منذ ساعتين
الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة

الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة

A A A
طباعة المقال

أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بأن إسرائيل قررت إيقاف السماح لعناصر حركة حماس بالدخول إلى الخط الأصفر في قطاع غزة، ضمن عمليات البحث المستمرة عن رفات الأسرى الإسرائيليين. وذكرت المصادر أن هذا القرار يأتي في إطار مراجعة الإجراءات الأمنية والسياسية المرتبطة بالملف، في وقت تحرص فيه تل أبيب على تعزيز السيطرة على مناطق البحث وتقييم المخاطر المحتملة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية تدرس اتخاذ سلسلة من الخطوات الإضافية بعد هذا القرار، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد انتهاء جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، والتي تضم كبار المسؤولين المعنيين بالأمن القومي والسياسات الدفاعية. القرار يعكس تشديد إسرائيل على مراقبة نشاطات حماس في المناطق الحدودية، وسط توتر مستمر في قطاع غزة.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

إسماعيل بقائي
إسماعيل بقائي: احتمال تعرض البلاد لهجوم عسكري أميركي قائم
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.رويترز
غزة تحت القصف
صحف عالمية: إسرائيل أُعيدت إلى حجمها الطبيعي
الكرملين. رويترز
الكرملين تعليقا على عقوبات أميركا على النفط الروسي: نقدم سلعة تنافسية

الأكثر قراءة

مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟