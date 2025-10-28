إسرائيل توقف دخول عناصر حماس إلى الخط الأصفر وتدرس سلسلة إجراءات أمنية إضافية

أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بأن إسرائيل قررت إيقاف السماح لعناصر حركة حماس بالدخول إلى الخط الأصفر في قطاع غزة، ضمن عمليات البحث المستمرة عن رفات الأسرى الإسرائيليين. وذكرت المصادر أن هذا القرار يأتي في إطار مراجعة الإجراءات الأمنية والسياسية المرتبطة بالملف، في وقت تحرص فيه تل أبيب على تعزيز السيطرة على مناطق البحث وتقييم المخاطر المحتملة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية تدرس اتخاذ سلسلة من الخطوات الإضافية بعد هذا القرار، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد انتهاء جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، والتي تضم كبار المسؤولين المعنيين بالأمن القومي والسياسات الدفاعية. القرار يعكس تشديد إسرائيل على مراقبة نشاطات حماس في المناطق الحدودية، وسط توتر مستمر في قطاع غزة.