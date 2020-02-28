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إسرائيل: سنقوم بإخراج إيران من سوريا خلال 12 شهر

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن الجيش العبري يهدف إلى إبعاد إيران من سوريا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة ”جروزاليم بوست“، نشرتها اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي وضع هدفا، بأنه خلال 12 شهرا يجب أن تغادر إيران سوريا.

وتابع بينيت ”ليس لدى إيران ما تبحث عنه في سوريا. إنهم ليسوا جيرانا، وليس لديهم أي سبب للاستقرار بجانب إسرائيل، وسنقوم بإخراجها من هناك في المستقبل القريب“.

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وكشف عن تصعيد الهجمات الجوية الإسرائيلية على أهداف، قال إنها لإيران في سوريا.

واستطرد الوزير قائلا: ”إذا كانت أغلب الأهداف في الماضي، هي قوافل دخلت سوريا من إيران عبر العراق، ثم إلى مرتفعات الجولان أو لبنان، فإن الأهداف أصبحت الآن مختلفة تماما“، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن تحدثت تقارير عبرية وغربية، عن عمليات تصفية نفذتها إسرائيل داخل سوريا ضد ناشطين من الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة حزب الله اللبنانية، وحركة ”الجهاد الإسلامي“ الفلسطينية.

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