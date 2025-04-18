إسرائيل قادرة على ضرب منشآت إيران النووية دون الرجوع لأميركا!

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن مسؤولين إسرائيليين أبدوا شكوكهم حيال وضوح رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص بشأن الملف النووي الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إنهم “غير متأكدين من اتجاه ترامب بشأن التعامل مع إيران ومدى وضوح خطته وموقف مبعوثه الخاص من البرنامج النووي الإيراني”، مشيرين إلى أن “التنسيق مع الإدارة الأميركية لا يبدو مكتملاً حتى الآن”.

وأضافت “يديعوت أحرونوت” أن مسؤولين كباراً أكدوا أن “إسرائيل قادرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية بشكل مستقل، دون الحاجة للحصول على ضوء أخضر أميركي”