الجمعة 20 شوال 1446 ﻫ - 18 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل قادرة على ضرب منشآت إيران النووية دون الرجوع لأميركا!

منذ 17 دقيقة
العاصمة الإيرانية طهران

العاصمة الإيرانية طهران

A A A
طباعة المقال

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن مسؤولين إسرائيليين أبدوا شكوكهم حيال وضوح رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص بشأن الملف النووي الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إنهم “غير متأكدين من اتجاه ترامب بشأن التعامل مع إيران ومدى وضوح خطته وموقف مبعوثه الخاص من البرنامج النووي الإيراني”، مشيرين إلى أن “التنسيق مع الإدارة الأميركية لا يبدو مكتملاً حتى الآن”.

وأضافت “يديعوت أحرونوت” أن مسؤولين كباراً أكدوا أن “إسرائيل قادرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية بشكل مستقل، دون الحاجة للحصول على ضوء أخضر أميركي”

    المزيد من أخبار العالم

    علم الصين
    الصين تحتج على تدابير أمريكية تستهدف قطاع بناء السفن لديها
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
    ترامب سيدرس خيار إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي
    اللجنة التوجيهية لصندوق النقد والبنك الدولي
    مسؤول بالأمم المتحدة: صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان إعادة دعم سوريا الأسبوع المقبل

    الأكثر قراءة

    النائب سليم عون
    سليم عون: "كلن يعني كلن" ما عدا التيار الوطني الحر!
    عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
    عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟
    أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز
    أوروبا تغلق باب اللجوء أمام مواطني 15 دولة تعتبرها "آمنة"