إسرائيل لمجلس الأمن: حماس تتحمل المسؤولية منفردة وستتحمل النتائج

أبلغت إسرائيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السبت بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “تتحمل المسؤولية منفردة وستتحمل نتائج” هجومها على البلاد.

وكتب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إلى المجلس في رسالة اطلعت عليها رويترز “ستتصرف دولة إسرائيل بأي طريقة ضرورية لحماية مواطنيها وسيادتها من الهجمات الإرهابية المستمرة التي تنطلق من قطاع غزة وتنفذها حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية”.

هذ وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت 7\10\2023 إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير “جميع سبل الدعم المناسبة” عقب شن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل، محذرا “أي طرف آخر معاد لإسرائيل” من انتهاز الفرصة.