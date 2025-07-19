إسرائيل لن تجدد تأشيرة دخول مسؤول إنساني رفيع المستوى بالأمم المتحدة

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة أمس الجمعة إن إسرائيل رفضت تجديد تأشيرة دخول جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفة أن هناك تهديدات متزايدة بتقليص إمكانية الوصول إلى المدنيين الذين يعانون.

وقالت إيري كانيكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن تأشيرات دخول موظفي الأمم المتحدة تم تجديدها في الآونة الأخيرة لفترات أقصر من المعتاد، كما تم رفض طلبات العديد من الوكالات بالدخول إلى غزة. وقالت كانيكو إن التصاريح الممنوحة للموظفين الفلسطينيين لدخول القدس الشرقية تم حجبها أيضا.

يتعرض قطاع غزة لهجوم عسكري إسرائيلي مدمر في أعقاب الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023. وتتعرض إسرائيل لانتقادات متزايدة من الأمم المتحدة خلال حربها على غزة والتي أدت إلى نزوح جميع سكان القطاع وتسببت في أزمة جوع.

وقالت كانيكو “في الأسبوع الماضي، تم إبلاغنا أن السلطات الإسرائيلية لن تمدد تأشيرة رئيس مكتبنا الحالي جوناثان ويتال إلى ما بعد أغسطس. جاء ذلك مباشرة بعد التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي حول استشهاد أشخاص يتضورون جوعا أثناء محاولتهم الوصول إلى الطعام”.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 58 ألف فلسطيني. كما أدى إلى اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية وارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.

ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل ما يقرب من 900 حالة استشهاد خلال الأسابيع الستة الماضية بالقرب من مواقع توزيع المساعدات وقوافل المساعدات في غزة.