السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
إسرائيل: معبر رفح سيظل مغلقاً حتى إشعار آخر

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2025 7:34 مساءً
معبر رفح الحدودي. رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “إن معبر رفح في غزة سيظل مغلقا حتى إشعار آخر، وذلك بعد وقت قصير من إعلان السفارة الفلسطينية في مصر إعادة فتحه يوم الاثنين”.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان اليوم السبت “سيتم النظر في فتح المعبر بناء على مدى قيام حماس بدورها في إعادة الرهائن القتلى وتطبيق إطار العمل المتفق عليه”.

من جهتها، أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة اليوم، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر اعتبارا من يوم الاثنين.

ويأتي ذلك بعد قرابة أسبوع من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضافت السفارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي “لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر”.

والمعبر مغلق بشكل شبه تام منذ مايو أيار 2024.

ولم توضح السفارة إمكان مرور المساعدات الإنسانية عبر المعبر.

وذكر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه منذ وقف إطلاق النار في الحرب المدمرة، التي استمرت عامين، دخل قطاع غزة يوميا نحو 560 طنا من الغذاء في المتوسط، وهو معدل أقل بكثير من حجم الاحتياجات.

وأُغلق المعبر أمام دخول المساعدات بعد أن فرضت القوات الإسرائيلية سيطرتها على قطاع غزة في مايو أيار 2024، لكن أعيد فتحه لفترة وجيزة في مطلع عام 2025 أثناء وقف إطلاق نار لم يدم طويلا بين إسرائيل وحماس.

    المصدر :
  • رويترز

